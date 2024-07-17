Штурмы без техники не от хорошей жизни: военный объяснил новую тактику оккупантов

Много техники оккупантов уничтожается, поэтому они не успевают восстанавливать.

Из-за большой потери техники враг посылает на штурмы пешую пехоту или идут в атаку на гольф-карах. Об этом сказал военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что на Боровском направлении российские оккупанты чаще атакуют малыми группами и это происходит постоянно. По его словам, враг использует ограниченное количество техники.

"Скорее всего, у них очень мало техники из-за того, что они ее много потеряли в предыдущие периоды. Возможно, их производство и восстановление советской техники не может справиться с таким расходом техники. За полтора месяца мы уничтожили более 70 единиц техники и еще уразили 70 единиц", - подчеркнул Петрович.

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При этом добавил, что в полосе ответственности их бригады буквально вчера уничтожили два танка.

"Враг нет такого большого количества техники, чтобы постоянно штурмовать и соответственно просто посылает пешими порядками пехоту или на гольф-карах", - сказал Петрович.

Он отметил, что рота ударных беспилотных комплексов в зоне ответственности их бригады вчера уничтожила три таких гольф-кара.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян в войне в Украине с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили 562 тыс. 510 человек живой силы, в том числе 1 110 оккупантов за минувшие сутки.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено: танков - 8238 (+11 единиц за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 15871 (+9), артиллерийских систем - 15411 (+43), РСЗО - 1120 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 12224 (+31), средств ПВО - 893 (+1), автомобильной техники и автоцистерн - 20 тыс 741 (+61) единицу, специальной техники - 2586 (+9).

А также оккупанты потеряли: самолетов -361, вертолетов - 326, корабли/катера - 28, подводные лодки - 1.

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