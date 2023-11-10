Очевидцы отметили, что и сами еле спаслись от неадекватного командира.

Русский офицер расстрелял подчиненного. По словам оккупантов-очевидцев, командир выпустил по меньшей мере четыре пуль.

Как сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, свидетелями расстрела стали по меньшей мере двое оккупантов из 104-ого десантно-штурмового полка 76-й псковской дивизии. Причиной стало то, что подчиненный якобы оскорбил офицера.

По словам очевидцев, это не на передовой, а в тылу - во временно оккупированном Бердянске. Захватчики говорят, что "приняли меры", чтобы спастись от своего неадекватного командира.

"Он сделал четыре контрольных выстрела в упор в область сердца", - говорят очевидцы.

"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции свои же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружеский огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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