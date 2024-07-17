По словам военных, фактический резерв вооружения России может быть значительно большим, чем считают аналитики.

Фактический резерв вооружения Российской Федерации может быть значительно большим, чем считают некоторые западные военные аналитики. Об этом говорится в материале Defense Express.

Как известно, по прогнозам издания The Economist, при нынешних темпах потерь российские танки и машины пехоты с хранения достигнут "критической точки истощения" ко второй половине следующего года.

В свою очередь украинские эксперты указывают, что эти подсчеты не учитывают ту технику армии РФ, которая сейчас может проходить восстановление на ремонтных заводах".

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"То есть фактический резерв вооружения может быть значительно больше, а соответственно ожидаемая граница "истощения запасов" сдвигается значительно вправо", - пишет СМИ.

При этом специалисты отмечают, что во многом санкции Запада реально сработали для усложнения производства танков в РФ, так как теперь россияне не могут напрямую импортировать, например, высоковольтные электросхемы, подогреватели топлива и тепловизионные матрицы. Правда, есть возможность брать китайские аналоги, но они уступают по качеству изготовления.

Истощение военного потенциала РФ

Накануне британское издание The Economist написало, что в РФ заканчиваются запасы советской техники. Аналитики делают вывод, что правитель России Владимир Путин захочет перемирия с Украиной.

По мнению экспертов, расхваленное российское наступление на Харьков заканчивается, а успехи оккупантов в других местах, особенно на Донбассе, были стратегически незначительными и достигнутыми огромной ценой.

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