"Меняю на двушку в центре": российская акушерка решила заработать на масках и опозорилась (видео)

По данным источника издания, видео было снято еще до введения режима самоизоляции и являлось шуткой.

Акушерка из роддома Краснодара предложила обменять медицинские маски и антисептики на квартиру и была уволена.

Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

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На ролике, опубликованном в Instagram девушки, видно, как она демонстрирует множество масок и дезинфицирующих средств. Видео подписано словами «Обменяю на «двушку» в центре в Краснодаре».

По данным источника издания, видео было снято еще до введения режима самоизоляции и являлось шуткой.

Однако начальство медика юмор не оценило и предложило ей написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Тогда акушерка написала в соцсети «Ну что, после того видео о коронавирусе, ищу работу. Предложения есть?».