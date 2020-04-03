В РФ три губернатора подали в отставку после того, Путин дал им полномочия на борьбу с коронавирусом

Коронавирусом в России уже заболели более 4 тысяч человек.

В России сразу три губернатора подали в отставку после того, как президент страны Владимир Путин заявил о передаче регионам полномочий по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Накануне заявление об отставке подал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он заявил, что увольняется в связи с переходом на новую должность. Губернатором он работал с 2011 года.

Отставка Илюхина стала третьей за вчерашний день. До него о сложении полномочий заявили еще двое губернаторов - глава республики Коми Сергей Гапликов и глава Архангельской области Игорь Орлов. Это произошло через несколько часов после обращения Владимира Путина к россиянам, в котором президент РФ заявил о продлении до конца апреля режима "нерабочей недели" в России из-за вспышки COVID-19. Также Путин объявил о передаче полномочий по введению режима чрезвычайной ситуации на региональный уровень, чтобы именно региональные власти определяли, кто именно из предприятий будет работать во время режима карантина, а кто нет, и какие именно ограничительные меры в регионе будут вводиться.

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Комментируя отставку, Гапликов сообщил, что решил уволиться после "долгих и серьезных размышлений". Его полномочия истекали в 2021 году. Орлов возглавлял область с 2012 года. Архангельский губернатор входил в пятерку с наиболее низкой оценкой деятельности – на этом сказывались не только протесты против свалки в Шиесе, но и провал выстроенной им системой управления регионом.

По состоянию на утро 3 апреля в России выявлен 601 новый случай COVID-19 в 32 регионах. Общее число заболевших превышает 4 тысячи человек.

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