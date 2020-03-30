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В России пожарник решил поспать на пожаре, у него обгорели ноги (фото)

18:32, 30 марта 2020
Русский міръ
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У пожарника обгорели ноги / telegram @bazabazon

Читайте такжеПокашляю за деньги: россиянин предложил бизнесменам избавиться от конкурентовОб этом говорится в сообщении на Telegram-канале Baza.

Отмечается, что бригада приехала тушить пожар на поле в Луховицах. Сначала площадь возгорания была небольшой – около 150 квадратных метров, но, пока водитель спал, направление ветра сменилось, и огонь направился в сторону автомобиля.

Водитель «чудом смог выбраться». У него обгорели бок и ноги.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне начали массово скупать водку.

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