В России пожарник решил поспать на пожаре, у него обгорели ноги (фото)
18:32, 30 марта 2020Русский міръ
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Кроме того, огонь уничтожил пожарную машину.
У пожарника обгорели ноги / telegram @bazabazon
В Подмосковье водитель пожарной машины решил поспать во время тушения пожара, сжег автомобиль и пострадал.
Читайте такжеПокашляю за деньги: россиянин предложил бизнесменам избавиться от конкурентовОб этом говорится в сообщении на Telegram-канале Baza.
Отмечается, что бригада приехала тушить пожар на поле в Луховицах. Сначала площадь возгорания была небольшой – около 150 квадратных метров, но, пока водитель спал, направление ветра сменилось, и огонь направился в сторону автомобиля.
Водитель «чудом смог выбраться». У него обгорели бок и ноги.
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