В России пожарник решил поспать на пожаре, у него обгорели ноги (фото)

Кроме того, огонь уничтожил пожарную машину.

В Подмосковье водитель пожарной машины решил поспать во время тушения пожара, сжег автомобиль и пострадал.

Читайте такжеПокашляю за деньги: россиянин предложил бизнесменам избавиться от конкурентовОб этом говорится в сообщении на Telegram-канале Baza.

Отмечается, что бригада приехала тушить пожар на поле в Луховицах. Сначала площадь возгорания была небольшой – около 150 квадратных метров, но, пока водитель спал, направление ветра сменилось, и огонь направился в сторону автомобиля.

Водитель «чудом смог выбраться». У него обгорели бок и ноги.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне начали массово скупать водку.