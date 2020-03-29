Неделя карантина в РФ: россияне начали массово скупать водку

Ранее Путин в ходе обращения к согражданам объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты. По словам президента РФ, эта мера позволит снизить скорость распространения нового коронавируса.

Представители нескольких поставщиков сообщили, что россияне начали массово скупать алкоголь перед началом выходной недели, связанной с распространением

Об этом пишет газета «Ведомости».

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Так, продажи виноторговой компании Alianta Group в марте увеличились в среднем на 20 процентов по сравнению с мартом прошлого года.

Группа компаний Simple за этот месяц увеличила свои продажи на 10-20 процентов через винотеки SimpleWine.

У компании «Ладога дистрибьюшен» продажи за последние семь дней выросли на 20-30 процентов по сравнению с первой неделей марта.

По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 16 по 22 марта продажи алкоголя в Москве увеличились на 30 процентов, а по всей России - на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты. Выходные дни в РФ продлятся с 28 марта по 5 апреля. По словам Путина, эта мера позволит снизить скорость распространения нового коронавируса.