Российские врачи: власть скрывает реальную ситуацию с коронавирусом в стране (видео)

Пока во всем мире бушует эпидемия коронавируса, в России бушует "внебольничная пневмония".

Российские власти скрывают реальное число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране и заставляют врачей работать с больными без необходимых средств защиты.

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С такими заявлениями выступила глава российского «Альянса врачей» Анастасия Васильева, ее видеобращение опубликовано на Youtube. На ролик обратили внимание западные СМИ, такие как Business Insider.

Васильева отмечает, что пока во всем мире бушует коронавирус, в России бушует «внебольничная пневмония». Она утверждает, что российских медработников запугивают.

«Коллеги, вас мобилизовали на борьбу якобы с внебольничной пневмонией. И одновременно с этим вас заставляют скрывать реальную ситуацию, молчать об отсутствии средств защиты. Вас заставляют носить, шить и стирать марлевые маски, не снабжают защитными костюмами», - обратилась Васильева к врачам.

По словам активистки, власть избегает слова «коронавирус», и одновременно перепрофилирует отделения больниц и даже роддома под пневмонию. А потом тут же говорит о повышении окладов всем врачам, работающим с коронавирусом.

Васильева отмечает, что скрывая информацию о болезни и не предоставляя врачам полноценных средств зашиты, чиновники превращают медиков в разносчиков инфекции. Через какое-то время это может привести к настоящей катастрофе.

По ее словам, уже сейчас коек для так называемой «внебольничной пневмонии»катастрофически не хватает по всей стране.

Васильева призвала медиков не молчать о нарушениях и потребовать у власти предоставить средства индивидуальной защиты.

«Вас будут запугивать и угрожать увольнением. Но угрозы вам и даже вашим близким – ничто по сравнению с риском заболеть самим и заразить членов вашей семьи», - подчеркнула она.

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