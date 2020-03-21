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США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

15:28, 21 марта 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга в Белом доме в пятницу.

«Проводятся скоординированные действия по дискредитации того, что делает Америка и тех действий, которые начал президент Трамп», - заявил Помпео.

«Это достаточно разобщенное, но мы видели такие действия с таких мест, как Китай, Россия и Иран», - добавил он.

Среди дезинформации, что продвигается Помпео вспомнил о теориях о том, что «каким то образом этот вирус пошел от вооруженных сил США» и о том, что в США происходят задержания, пишет “Голос Америки”.

В отдельном обращении, записанном перед Белым домом, Помпео призвал американцев обращаться к проверенным источникам и правительству за информацией о коронавирусе.

«Мы не можем позволить распространять дезинформацию от государственных деятелей и других, которые хотят помешать нашим усилиям», - заявил Помпео в обращении.

Ранее Европейский Союз заявил о том, что Россия, возможно, распространяет дезинформацию относительно коронавируса на Западе.

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