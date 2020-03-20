Расчленил и выбросил останки в реку: в действиях российского историка не увидели "особой жестокости"
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова, который расчленил аспирантку-любовницу.
Читайте такжеВ России найдены останки убитой "наполеоном" студенткиКак пишет журнал Esquire,
Бывший преподаватель обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Отмечается, что Генпрокуратура не нашла особой жестокости в действиях обвиняемого.
«Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв – заявил его адвокат Александр Почуев.
По его словам, в обвинительном заключении говорится, что Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. При этом его действия не были признаны необходимой самообороной или превышением ее пределов.
По версии следствия, 63-летний Олег Соколов в ноябре 2019 года дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Через два дня он расчленил тело убитой. Утром 9 ноября его задержали на набережной реки Мойки при попытке выбросить останки в воду.
Ранее УНИАН писал, что Соколов в изоляторе написал книгу «Любовь» о романе с жертвой.