Российский профессор-убийца написал книгу "Любовь" о романе с жертвой

По словам адвоката, обвиняемый "более-менее" пришел в себя, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки российский историк Олег Соколов написал автобиографический роман.

Читайте такжеВ России найдены останки убитой "наполеоном" студенткиОб этом рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев, сообщает РБК.

«Он написал роман в первом приближении. Сейчас будут доработки его, и будут правки. Роман называется «Любовь». Там, собственно, и сюжет такой – о его взаимоотношениях с погибшей», – рассказал Почуев.

Адвокат подчеркнул, что книга не будет опубликована, «пока не будет получено согласие родственников».

По словам Почуева, Соколов «более-менее» пришел в себя, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал, что в дальнейшем Соколов планирует написать исторический труд о Наполеоне.

Как сообщал УНИАН, историка Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. В ночь на 8 ноября 2019 года он убил и расчленил девушку. Ее останки историк пытался утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге, где его и задержали. Сам Соколов признал вину.