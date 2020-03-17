Переломы и ушибы: в РФ избили в полиции активистку с плакатом "Лутин пох"

Девушку задержали на акции у здания ФСБ.

19-летняя активистка Вера Олейникова из Москвы заявила об избиении в полиции после задержания на акции у здания ФСБ на Лубянке. У нее диагностировали черепно-мозговую травму.

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По словам Олейниковой, ее избили в отделе полиции «Китай-город». Один из сотрудников МВД якобы угрожал избить ее еще раз в туалете. Активистку отпустили из полиции без составления протокола.

Как пишет Радио Свобода, В МВД сообщение об избиении никак не прокомментировали.

В выписке из НИИ Склифосовского указано, что у Олейниковой обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, ушиб левой лобной доли, перелом костей передней стенки лобной пазухи, ушиб мягких тканей головы и ушибы кистей обеих рук.

Известно, что в Москве на акции против политических репрессий и поправок в Конституцию на Лубянке задержали около 50 человек. Активисты вышли с пикетами к зданию ФСБ. Большую часть после составления протоколов в ночь на воскресенье отпустили.

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