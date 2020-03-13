В Москве пара копов сделала селфи на фоне мертвых тел в морге (фото 18+)

Селфи сделали начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы, майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная.

В Москве пара полицейских сделала селфи на фоне мертвых тел в морге.

Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.

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По информации ведомства, на фотографии запечатлены начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы, майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная - оперуполномоченная того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева.

После проведенной служебной проверки данные сотрудники были уволены. К дисциплинарной ответственности был также привлечен ряд должностных лиц.

Также сообщается, что Горнеева обвинили в подбросе наркотиков. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналист Андрей Евгеньев, приговоренный к трем годам колонии за хранение наркотиков, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Евгеньева, майор МВД Горнеев избивал его, а также якобы подбросил ему гашиш. Кроме того, журналист назвал его «кокаиновым наркоманом» с так называемым «синдромом бога».