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В Москве пара копов сделала селфи на фоне мертвых тел в морге (фото 18+)

14:34, 13 марта 2020
Русский міръ
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Татьяна Пурышева и Вячеслав Горнеев / Фото: telegram-канал «Подъем»

Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.

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По информации ведомства, на фотографии запечатлены начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы, майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная - оперуполномоченная того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева.

После проведенной служебной проверки данные сотрудники были уволены. К дисциплинарной ответственности был также привлечен ряд должностных лиц.

Также сообщается, что Горнеева обвинили в подбросе наркотиков. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналист Андрей Евгеньев, приговоренный к трем годам колонии за хранение наркотиков, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Евгеньева, майор МВД Горнеев избивал его, а также якобы подбросил ему гашиш. Кроме того, журналист назвал его «кокаиновым наркоманом» с так называемым «синдромом бога».

Фото: telegram-канал «Подъем»
Фото: telegram-канал «Подъем»
Фото: telegram-канал «Подъем»

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