"Госдума начнет летоисчисление с рождества Путина": в сети шутят над "обнулением" сроков президента РФ
Сегодня Государственная дума России сняла ограничения с количества президентских сроков. Перед голосованием поправки глава Кремля Владимир Путин в специальном обращении заявил, что намерен баллотироваться на очередной срок, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.
В соцсетях бурно отреагировали на перспективу и дальше оставаться под властью Путина.
2019— Аксиома (@Search_Veritas) March 10, 2020
В.Путин "Не более двух сроков подряд" pic.twitter.com/fLbOPir8Zu
Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox— не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020
March 10, 2020
Мышление в голове Путина это феерический процесс:— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) March 10, 2020
Декабрь 2019: С Белоруссией объединимся и я буду заново президентом! А, Лукашенко против?
Январь 2020: Давайте добавим в Конституцию там разное и я останусь, но не президентом!
Март 2020: Нет, я подумал, останусь президентом!
current mood: pic.twitter.com/IqucOqw5ht— Виталий Вебер (@Nosenss) March 10, 2020
Всё ясно. Кратко:— Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020
1. Досрочных выборов в ГД не будет.
2. Пожизненное президентство Путина будет.
сидит дед в сто сроков одет— Фанючка представься , мразь (@davnch) March 10, 2020
Из-за карантина Путину запретят покидать президентский пост— Dave Frenkel (@merr1k) March 10, 2020
March 10, 2020
Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox— не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020
Признаемся, перевороты в средние века были более изобретательны.— СТРАДАЮЩЕЕ СВ (@souffrantmitte1) March 10, 2020
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить Путину вновь избираться на эту должность.
Ранее депутат Госдумы от партии власти «Единая Россия» Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Володин заявил, что поправка будет рассмотрена 10 марта.
Кроме этого, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября, а также дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.