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"Госдума начнет летоисчисление с рождества Путина": в сети шутят над "обнулением" сроков президента РФ

17:51, 10 марта 2020
Русский міръ
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 Фото из открытого доступа

Сегодня Государственная дума России сняла ограничения с количества президентских сроков. Перед голосованием поправки глава Кремля Владимир Путин в специальном обращении заявил, что намерен баллотироваться на очередной срок, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

В соцсетях бурно отреагировали на перспективу и дальше оставаться под властью Путина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить Путину вновь избираться на эту должность.

Ранее депутат Госдумы от партии власти «Единая Россия» Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Володин заявил, что поправка будет рассмотрена 10 марта.

Кроме этого, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября, а также дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.

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