"Госдума начнет летоисчисление с рождества Путина": в сети шутят над "обнулением" сроков президента РФ

Сегодня Владимир Путин заявил, что снова будет баллотироваться на пост президента.

Сегодня Государственная дума России сняла ограничения с количества президентских сроков. Перед голосованием поправки глава Кремля Владимир Путин в специальном обращении заявил, что намерен баллотироваться на очередной срок, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

В соцсетях бурно отреагировали на перспективу и дальше оставаться под властью Путина.

2019

В.Путин "Не более двух сроков подряд" pic.twitter.com/fLbOPir8Zu — Аксиома (@Search_Veritas) March 10, 2020

Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox — не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020

Мышление в голове Путина это феерический процесс:



Декабрь 2019: С Белоруссией объединимся и я буду заново президентом! А, Лукашенко против?



Январь 2020: Давайте добавим в Конституцию там разное и я останусь, но не президентом!



Март 2020: Нет, я подумал, останусь президентом! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) March 10, 2020

Всё ясно. Кратко:

1. Досрочных выборов в ГД не будет.

2. Пожизненное президентство Путина будет. — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020

сидит дед в сто сроков одет — Фанючка представься , мразь (@davnch) March 10, 2020

Из-за карантина Путину запретят покидать президентский пост — Dave Frenkel (@merr1k) March 10, 2020

Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox — не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020

Признаемся, перевороты в средние века были более изобретательны. — СТРАДАЮЩЕЕ СВ (@souffrantmitte1) March 10, 2020

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить Путину вновь избираться на эту должность.

Ранее депутат Госдумы от партии власти «Единая Россия» Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Володин заявил, что поправка будет рассмотрена 10 марта.

Кроме этого, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября, а также дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.