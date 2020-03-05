День смерти Сталина в России собираются отпраздновать салютом
В российском Екатеринбурге собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Читайте такжеВ России хотят установить памятник Сталину (фото)Об этом сообщает Znak.com.
В инициативной группе отметили, что день смерти Сталина должен стать «национальным праздником освобождения».
«Мы надеемся, что в следующем году к нам присоединятся и другие города», – отмечается в их заявлении.
Салют начнется около 20:00 в центре Екатеринбурга, активисты опасаются провокаций.
Как известно, Сталин умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг.
По разным оценкам, в период «большого террора» погибли от 600 тысяч до 1,3 миллиона человек.
В правозащитном центре «Мемориал» считают, что жертвами репрессий стали как минимум 12 миллионов человек. По данным Музея истории ГУЛАГа, через лагеря прошли 20 миллионов человек.