Экс-главарь боевиков "ДНР" официально возглавил российский город, несмотря на протесты его жителей

Бывшего главаря "ДНР" избрали мэром Элисты.

Бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Дмитрий Трапезников сегодня был избран на должность мэра российского города Элисты - столицы региона Калмыкия.

Как сообщает "Настоящее время", избрание состоялось на внеочередном заседании городского собрания.

"На внеочередном заседании Элистинского городского собрания Дмитрий Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года, избран на пост сити-менеджера города", - сообщил председатель городского собрания Николай Орзаев.

По его словам, кандидатуру экс-боевика поддержали 19 депутатов из 23, которые приняли участие в открытом голосовании.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября бывший главарь российских наемников "ДНР" Дмитрий Трапезников стал и.о. главы администрации Элисты. Жители города выступили против назначения и протестовали, устроив публичный молебен за отставку Трапезникова.

Справка УНИАН. Россиянин Дмитрий Трапезников переехал в Украину в 1982 году. С 2010 по 2012 годы он работал заместителем председателя райсовета Петровского района Донецка, также он был так называемым "заместителем председателя совета министров ДНР". После убийства 31 августа 2018 года главаря "ДНР" Александра Захарченко Трапезников стал "и.о. главы ДНР", а уже 7 сентября его заменил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин.