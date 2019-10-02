Калмыки устроили публичный молебен за отставку экс-главаря «ДНР» (фото)

На акцию протеста против бывшего террориста собралось более 500 жителей столицы Калмыкии.

Жители Элисты (республика Калмыкия) собрали акцию протеста за отставку с должности и.о. мэра столицы бывшего главаря террористов «ДНР» Дмитрия Трапезникова.

Об этом пишет местное издание РИА Калмыкия.

Читайте такжеРоссия планирует разрешить двойное гражданство для иностранцев

Накануне организаторы назвали митинг молебном и раздавали жителям Элисты открытки с мантрами. Отмечается, что участники пришли без транспарантов и звукоусилителей, заблаговременно договорившись не использовать оскорбления.

После прочтения мантры молебен превратился в митинг: участники сначала выступали с политическими заявлениями, потом скандировали: «Это наш город!», «Хальмгуд, уралан!», «Элст – мана балһсн!».

По словам организаторов, единственное, чего они хотят, – отменить назначение экс-главаря «ДНР», а люди будут собираться до тех пор, пока власть их не услышит.

За отставку Трапезникова скандировало, по информации организаторов, около полтысячи жителей столицы Калмыкии.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября бывший главарь российских наемников «ДНР» Дмитрий Трапезников возглавил администрацию российской республики Калмыкия.

Справка УНИАН. Россиянин Дмитрий Трапезников переехал в Украину в 1982 году. С 2010 по 2012 годы он работал заместителем председателя райсовета Петровского района Донецка, также он был так называемым «заместителем председателя совета министров ДНР».

После убийства 31 августа 2018 года главаря «ДНР» Александра Захарченко Трапезников стал «и.о. главы «ДНР», а уже 7 сентября его заменил «председатель народного совета «ДНР» Денис Пушилін.