Бывший главарь боевиков "ДНР" уселся в кресло главы столицы в российской республике

Трапезников был предшественником боевика Пушилина.

Бывший главарь российских наемников «ДНР» Дмитрий Трапезников возглавил администрацию столицы российской республики Калмыкия.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

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«В связи с решением депутатов председателем стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков», – сказал собеседник агентству.

Россиянин Дмитрий Трапезников переехал в Украину в 1982 году. С 2010 по 2012 годы он работал заместителем председателя райсовета Петровского района Донецка, также он был так называемым «заместителем председателя совета министров ДНР».

После убийства 31 августа 2018 года главаря «ДНР» Александра Захарченко Трапезников стал «и.о. главы «ДНР», а уже 7 сентября его заменил «председатель народного совета «ДНР» Денис Пушилин.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе было ликвидировано полевого командира террористов "ДНР" Алексея Троцая "Льва".