Российский чиновник после оглашения приговора застрелился прямо в зале суда
12:49, 12 февраля 2020Русский міръ
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Мужчину обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ведомства.
Иллюстрация / REUTERS
В суде Москвы (Россия) бывший начальник управления автотранспорта застрелился из наградного оружия сразу после вынесения приговора судей.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Мужчину обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ведомства.
По информации СМИ, у подсудимого была последняя стадия рака. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Обстоятельства происшествия выясняют.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ требует предоставить им доступ к личной переписке россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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