Российский чиновник после оглашения приговора застрелился прямо в зале суда

Мужчину обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ведомства.

В суде Москвы (Россия) бывший начальник управления автотранспорта застрелился из наградного оружия сразу после вынесения приговора судей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте такжеВ России маньяк резал женщин, чтобы вернуть девушку: план не сработал (видео)

Мужчину обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ведомства.

По информации СМИ, у подсудимого была последняя стадия рака. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ требует предоставить им доступ к личной переписке россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.