Полный контроль: ФСБ потребовала предоставить доступ к личным перепискам россиян

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, среди которых популярные "Авито", "Хабр" и Rutube.

ФСБ РФ потребовала предоставить им доступ к личным перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Читайте такжеМедведев пообещал россиянам не блокировать YouTubе

Об этом сообщает «Медуза».

Служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей еще летом 2019 года, однако известно об этом стало только сейчас.

ФСБ направляла письма интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации, среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Как сообщал УНИАН, в России провели многодневные учения по изоляции интернета в Москве, Ростове и Владимире и других городах.