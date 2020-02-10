В 60 раз выше нормы: в Москве зафиксирован скачок радиации - соцсети

В ролике показан датчик измерения радиационного фона, который показывает превышение нормы радиации на предприятии «Радон».

На юго-востоке Москвы зафиксирован сильный скачок радиации.

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Об этом в соцсети, в частности, сообщил муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов.

К посту он прикрепил видео, снятое рабочими предприятия «Радон», специализирующегося на обращении с радиоактивными отходами, утром 7 февраля. В ролике показан датчик измерения радиационного фона, который показывает 60-кратное превышение нормы радиации.

Ранее в январе мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с бывшей территории Московского завода полиметаллов вывезут радиоактивные отходы, которые угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года на территории лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины обнаружили источник повышенного уровня радиации, о котором сообщили спасатели.