Найден источник излучения радиации в Киеве (фото)

Обнаружены несколько цезиевых капсул.

На территории лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины обнаружили источник повышенного уровня радиации, о котором сообщили спасатели.

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В лаборатории обнаружено несколько капсул с цезием. Их повезут на исследование на госпредприятие "Родон", передает ТСН.

Отметим, что институт исследований, где действительно есть ядерный реактор, расположен на той же улице, но почти в километре от места, где опасность обнаружили сегодня.

Ранее в ГСЧС отмечали, что угрозы для персонала объекта и окружающей среде нет, радиация не распространяется за пределы лаборатории.

Напомним, в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины 28 октября обнаружили повышенный уровень радиационного излучения.