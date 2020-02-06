Россиянин украл из ветеринарной клиники собаку и съел ее

Асоциальный россиянин привел собаку домой, задушил ее веревкой, после чего разделал тушу и съел мясо.

Житель города Пласт Челябинской области украл из ветеринарной клиники собаку, убил ее, а затем съел.

Как сообщил зампрокурора города Алексей Земсков, против подозреваемого возбуждены два уголовных дела, передает Znak.com.

Отмечается, что 6 декабря горожанин передал на лечение в ветеринарный приют свою овчарку, которую сбила машина. В ветклинике специалисты ухаживали за ней и занимались восстановлением. Там животное жило около двух месяцев, и вскоре хозяин собирался забрать его домой.

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Но 21 января этого года к территории приюта подошел 59-летний житель города, живущий в частном доме и ведущий асоциальный образ жизни. Он подманил гулявшую по территории собаку к себе, привязал к ошейнику веревку, вывел пса за ограждение и вместе с собакой пришел к себе домой. Во дворе дома он задушил веревкой собаку, после чего разделал тушу и съел мясо.

Отметим, что это не первый подобный случай в России. Ранее сообщалось, что на российском Сахалине семья съела собаку, которую они взяли из местного приюта под предлогом поиска собаки для охраны дома дедушки.