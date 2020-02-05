В России семья живодеров съела собаку из приюта

Зоозащитники собираются добиваться самого сурового наказания для них.

На российском Сахалине семья съела собаку, которую они взяли из местного приюта под предлогом поиска собаки для охраны дома дедушки.

Читайте такжеВ России полицейские привязали собаку к машине и устроили ей "тренировку" (видео)Об этом пишет ren.tv.

«Мясо они жарили на сковородке, поужинали, и доваривали суп», – рассказала волонтер Екатерина Валюс.

Руководство приюта подключило зоозащитников и представителей местных властей. Вместе они намерены добиваться возбуждения уголовного дела и самого сурового наказания для живодеров.

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