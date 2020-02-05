В России семья живодеров съела собаку из приюта
16:57, 05 февраля 2020Русский міръ
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Зоозащитники собираются добиваться самого сурового наказания для них.
Руководство приюта хочет привлечь к ответственности живодеров / gazetauzao.ru
На российском Сахалине семья съела собаку, которую они взяли из местного приюта под предлогом поиска собаки для охраны дома дедушки.
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«Мясо они жарили на сковородке, поужинали, и доваривали суп», – рассказала волонтер Екатерина Валюс.
Руководство приюта подключило зоозащитников и представителей местных властей. Вместе они намерены добиваться возбуждения уголовного дела и самого сурового наказания для живодеров.
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