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В России семья живодеров съела собаку из приюта

16:57, 05 февраля 2020
Русский міръ
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Руководство приюта хочет привлечь к ответственности живодеров / gazetauzao.ru

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«Мясо они жарили на сковородке, поужинали, и доваривали суп», – рассказала волонтер Екатерина Валюс.

Руководство приюта подключило зоозащитников и представителей местных властей. Вместе они намерены добиваться возбуждения уголовного дела и самого сурового наказания для живодеров.

Ранее УНИАН сообщал, в Петербурге бабушка задушила соседа, который домогался ее под виагрой.

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