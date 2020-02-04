В РФ пенсионерка лишилась руки после поездки в автобусе

Свою вину водитель признал, дело против него передали в суд.

Российская пенсионерка была травмирована после поездки в автобусе, в результате врачи были вынуждены ампутировать ей руку.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на управление МВД Ярославской области, за это будут судить водителя автобуса. Инцидент произошел 4 июня 2019 года. Водитель при высадке пассажиров начал движение с открытой дверью, а в этот момент 90-летняя женщина еще выходила из автобуса. В результате россиянка попала под колесо и получила травмы. Она долго лечилась и перенесла несколько операций, в том числе ампутацию руки.

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Водитель стал фигурантом открытого уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Свою вину подозреваемый признал, материалы дела направили в суд.

Как сообщал УНИАН, жительница Архангельской области РФ призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за "не того" блюда.