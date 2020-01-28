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Сгорело все лицо: в России мужчина поджег бывшую жену прямо на работе

13:13, 28 января 2020
Русский міръ
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Женщина получила ожоги 35% тела / скриншот

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

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Отмечается, что женщина попала в больницу с ожогами 35% тела. У нее полностью обгорело лицо.

"У нее ожог тела – 35%, все лицо. Она в тяжелом состоянии в реанимации, но дышит сама. Врачи не дают никаких прогнозов, потому что слишком большой ожог. Сегодня, вероятнее всего, ее перевезут в Пермь", – говорится в сообщении.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по видео, неизвестный зашел в один из магазинов в торговом центре. Мужчина подошел к прилавку, достал баллончик и обрызгал из него женщину-продавца.

Пострадавшая выбежала в зал, однако нападавший схватил ее за волосы и затолкал в подсобку. После этого мужчина поджег свою жертву.

Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

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