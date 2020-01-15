В России женщина родила на улице и оставила ребенка умирать в кустах (фото)
12:59, 15 января 2020Русский міръ
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Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
Новорожденный умер / donday.ru
В Ростовской области (РФ) проходит суд над 24-летней женщиной, которая родила ребенка на улице и оставила умирать в кустах.
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Об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на источник. Инцидент произошел летом 2019 года.
У россиянки уже есть двое детей, она ждала третьего. При этом у женщины не было денег, и когда пришло время рожать, она решила не оставлять ребенка. Он погиб.
На женщину завели уголовное дело, ей грозит до четырех лет лишения свободы.
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