В России женщина родила на улице и оставила ребенка умирать в кустах (фото)

Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

В Ростовской области (РФ) проходит суд над 24-летней женщиной, которая родила ребенка на улице и оставила умирать в кустах.

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Об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на источник. Инцидент произошел летом 2019 года.

У россиянки уже есть двое детей, она ждала третьего. При этом у женщины не было денег, и когда пришло время рожать, она решила не оставлять ребенка. Он погиб.

На женщину завели уголовное дело, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Бурятии била и морила голодом троих своих внучек за плохие оценки в школе.