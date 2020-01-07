В России мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
15:08, 07 января 2020Русский міръ
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Насильник затащил ребенка в поле, где сначала надругался, а затем начал душить.
Насильника задержали / Life Shot
В российском подмосковном Пущино 23-летний мужчина Илья Дремин изнасиловал девочку-подростка, после чего попытался ее задушить.
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Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. На допросе мужчина заявил полицейским, что изнасиловал девочку в рамках самообороны. Якобы в руках у нее был кухонный молоток.
Сейчас этим делом занимается Следственный комитет РФ.
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