В России врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
10:46, 31 декабря 2019Русский міръ
1664 0
Врач не отрицает вину, однако утверждает, что пациентка "была не против".
Медик изнасиловал пациентку после операции / фото УНИАН
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога.
Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале. Отмечается, что 33-летняя пациентка лежала в одноместной палате после операции.
Читайте такжеВ России серийный педофил предстанет перед судом: 36 жертв
Туда зашел врач, чтобы сделать женщине укол, однако вместо процедуры предложил заняться сексом. Получив отказ, медик схватил женщину и изнасиловал ее.
Через несколько дней после выписки женщина обратилась в Следственный комитет РФ. Врач не отрицает вину, однако утверждает, что пациентка "была не против".
Медика задержали и возбудили уголовное дело, но пока не уволили.
Ранее в российском Златоусте ученика девятого класса задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter