В России врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

Врач не отрицает вину, однако утверждает, что пациентка "была не против".

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога.

Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале. Отмечается, что 33-летняя пациентка лежала в одноместной палате после операции.

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Туда зашел врач, чтобы сделать женщине укол, однако вместо процедуры предложил заняться сексом. Получив отказ, медик схватил женщину и изнасиловал ее.

Через несколько дней после выписки женщина обратилась в Следственный комитет РФ. Врач не отрицает вину, однако утверждает, что пациентка "была не против".

Медика задержали и возбудили уголовное дело, но пока не уволили.

Ранее в российском Златоусте ученика девятого класса задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.