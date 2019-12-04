В России девятиклассник изнасиловал 11-летнюю девочку

Школьника задержали 3 декабря.

В российском Златоусте ученика девятого класса задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.

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Об этом рассказал источник Znak.com в городе. Происшествие случилось 2 декабря в одной из квартир дома на улице Зеленой. Известно, что 15-летний школьник был знаком с 11-летней девочкой. Обстоятельства пока устанавливаются и не разглашаются в интересах следствия.

Школьника задержали 3 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование лица, не достигшего 12-летнего возраста").

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в одну из школ российского Сыктывкара проник педофил под видом врача и в раздевалке надругался над 12-летней девочкой.