"Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году" - Медведев резко раскритиковал «Роскосмос»

По словам Медведева, у "Роскосмоса" есть проблемы с эффективным использованием инвестиций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 23 января, резко раскритиковал государственную корпорацию "Роскосмос".

Об этом сообщает ТАСС.

На совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию «Роскосмоса», он призвал корпорацию "заканчивать с прожектёрством».

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"Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке", - отметил премьер.

По словам Медведева, у «Роскосмоса» есть проблемы с эффективным использованием инвестиций. Также он указал на перерасход средств и задержку строительства объектов космодрома Восточный.

«Россия может быть успешной в ракетно-космической отрасли. Но пока в этой сфере есть проблемы. Будет усилен контроль за исполнением принятых решений. За расходами, сроками и качеством выполнения работ. Исполнителям пора заканчивать с прожектерством. Меньше говорить, больше делать», - написал Медведев в Twitter.

Как сообщал УНИАН, русские не могут объяснить, почему ломаются их спутники.

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

Ранее в том же месяце пропала связь с орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р». Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

В декабре 2018 года российские эксперты заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09» практически невозможно.