В России 13-летняя девочка забеременела после изнасилования тремя мужчинами

Полиция задержала троих мужчин 32-х, 42-х и 50-ти лет.

В Дагестане задержали насильников 13-летней девочки. За одного из них заступилось всё село.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Жертва издевательств Фатима (имя изм.) рассказала следователям, что это продолжалось 2 года. С её 12 лет. Вскрылось все, когда 5 сентября тётя повела ребёнка к врачу, оказалось, что девочка беременна. По заявлению об изнасиловании несовершеннолетней полицейские задержали троих подозреваемых.

Ими оказались 32-летний житель Казбековского района республики и двое жителей Хасавюртовского, 42 и 50 лет. После задержания одного из предполагаемых насильников жители села начали требовать его освобождения. Они не верят ребёнку и требуют отпустить 50-летнего Али Гаджиева (имя изм.).