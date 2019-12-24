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Поезд, которым Путин ехал из оккупированного Крыма, готовили в России неделю

12:20, 24 декабря 2019
Русский міръ
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REUTERS

Об этом сообщают российские СМИ.

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Поезд укомплектовали новым бельем и набрали новых сотрудников.

Машинист поезда отметил, что «бригада также с нетерпением ждет момент проезда по Крымскому мосту».

«Нам самим, сотрудникам бригады, интересно, мы точно не будем спать, будем наблюдать. Но я уверен, что пассажиры также ждут на этот момент», – заявил российский железнодорожник.

23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин. Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный РФ Севастополь планировали запустить 23 декабря.

Действия России уже осудили Евросоюз, ООН и ряд европейских стран.

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Теги: #Россия#оккупация Крыма#режим Путина