"Девушке порвали ухо, нас отпиз**ли": Минобороны РФ запустило "БДСМ-курсы" для военкоров

Российские силовики объяснили будущим пропагандистам, что их "били профессионалы, так что нечего волноваться".

Министерство обороны России запустило в оккупированном Севастополе «БДСМ-курсы» для военных корреспондентов. Среди «развлечений» морпехов: баранья кровь, мешок на голове и автоматные очереди над ухом будущих пропагандистов.

Рассказ о том, как проходили курсы военных журналистов «Бастион» от Министерства обороны РФ, опубликовал на свой страничке в Facebook ночной редактор издания «РИА Новости» Свят Павлов.

По замыслу, курсы должны подготовить корреспондентов к работе в горячих точках. Их проводили в оккупированном Севастополе на базе «войсковой части 810-ой бригады морской пехоты».

«Нас поселили в казарме, передвигаться по части мы должны были исключительно строем, а покидать её территорию мы и вовсе не могли. Жить мы должны были по военному распорядку и во всём следовать распоряжениям товарища старшего сержанта. Фактически, мы попали в армию на правах срочников, а не журналистов, то есть без всяких прав», - написал Павлов.

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Первые два дня группе из 30 будущих пропагандистов силовики читали лекции, которые сводились к тому, что «журналисты никто и звать их никак».

После этого всех повезли на полигон, где пропагандистов приняли условные террористы - морпехи. Там будущих военкором уложили лицом в камни, начали стрелять над головой и избили.

На следующий день очередную лекцию для пропагандистов провёл председатель Союза писателей России Николай Иванов, рассказавший о личном опыте нахождения в заложниках в течение нескольких месяцев. Прямо во время лекции в учебный класс ворвались морпехи и начали всех винтить, надевая на головы мешки и связывая руки. Пропагандистов погрузили в автобусы и отвезли на полигон.

«Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причём с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. В этом смысле мне повезло, потому что над остальными измывались ещё где-то полчаса. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью», - написал Павлов.

Павлов называет курсы «БДСМ-учениями» и утверждает, что получил в них рассечение, множественные ушибы, повредил колени и локти, обзавёлся черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

"По итогу этих БДСМ-учений я получил рассечение, множественные ушибы, колени и локти были убиты в хлам. Как впоследствии выяснилось, еще закрытую черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мой коллега - примерно схожие повреждения, плюс оглох на одно ухо на несколько дней, другой - повреждение ребер и далее со всеми остановками. В учениях принимали участие и девушки. Одну из них увезли на скорой с истерическим припадком в больницу, другой - порвали ухо, вырвав сережку. Должной медицинской помощи никто не получил, моему коллеге и вовсе заявили, что "вас били профессионалы, так что нечего волноваться", - написал Павлов.

Вечером того же дня три человека, включая пропагандиста «РИА Новости», покинули учения.

Напомним, с 1 сентября в России вступили в силу поправки к закону «О СМИ», согласно которым все журналисты, работающие в зонах боевых действий, обязаны проходить обучение мерам безопасности. Без сертификата о прохождении таких курсов корреспондент не сможет попасть в зоны вооружённых конфликтов.

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