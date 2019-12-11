СМИ показали фото секретной дачи Путина в оккупированном Крыму
17:50, 11 декабря 2019Русский міръ
949 0
На фото видно, что территорию тщательно охраняют от посторонних глаз – участок обнесен забором.
С высоты птичьего полета удалось заснять сам дом, ландшафты вокруг негофото: "Обозреватель"
В аннексированном Крыму засняли секретную дачу президента России Владимира Путина, которая расположена в поселке Олива на Южном берегу.
Снимки предоставили местные жители, сообщает "Обозреватель".
фото: "Обозреватель"
На фото видно, что территорию тщательно охраняют от посторонних глаз – участок обнесен забором. Однако с высоты птичьего полета удалось заснять сам дом, ландшафты вокруг него, несколько личных пирсов и вертолетную площадку.
фото: "Обозреватель"
фото: "Обозреватель"
фото: "Обозреватель"
фото: "Обозреватель"
Как сообщал УНИАН, российские журналисты обнаружили в Кырму дачи, принадлежащие через оффшоры старым друзьям Путина. Так, в городке Олива четыре государственные дачи принадлежат президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter