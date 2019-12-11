СМИ показали фото секретной дачи Путина в оккупированном Крыму

На фото видно, что территорию тщательно охраняют от посторонних глаз – участок обнесен забором.

В аннексированном Крыму засняли секретную дачу президента России Владимира Путина, которая расположена в поселке Олива на Южном берегу.

Снимки предоставили местные жители, сообщает "Обозреватель".

На фото видно, что территорию тщательно охраняют от посторонних глаз – участок обнесен забором. Однако с высоты птичьего полета удалось заснять сам дом, ландшафты вокруг него, несколько личных пирсов и вертолетную площадку.

Как сообщал УНИАН, российские журналисты обнаружили в Кырму дачи, принадлежащие через оффшоры старым друзьям Путина. Так, в городке Олива четыре государственные дачи принадлежат президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву.