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СМИ показали фото секретной дачи Путина в оккупированном Крыму

17:50, 11 декабря 2019
Русский міръ
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С высоты птичьего полета удалось заснять сам дом, ландшафты вокруг негофото: "Обозреватель"

В аннексированном Крыму засняли секретную дачу президента России Владимира Путина, которая расположена в поселке Олива на Южном берегу.

Снимки предоставили местные жители, сообщает "Обозреватель".

фото: "Обозреватель"

На фото видно, что территорию тщательно охраняют от посторонних глаз – участок обнесен забором. Однако с высоты птичьего полета удалось заснять сам дом, ландшафты вокруг него, несколько личных пирсов и вертолетную площадку.

фото: &quot;Обозреватель&quot;
фото: &quot;Обозреватель&quot;
фото: &quot;Обозреватель&quot;
фото: &quot;Обозреватель&quot;

Как сообщал УНИАН, российские журналисты обнаружили в Кырму дачи, принадлежащие через оффшоры старым друзьям Путина. Так, в городке Олива четыре государственные дачи принадлежат президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

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Теги: #Крым#Путин