Журналисты нашли тайные дачи Путина в Крыму (фото)

Один из особняков, который забрал Путин, начали строить еще при Януковиче. И среди местных жителей он получил название «дача Януковича».

После аннексии Крыма побережье Черного моря начали стремительно застраиваться новыми особняками высокопоставленных чиновников России. Оккупационная власть запрещает местным жителям гулять поблизости в горах и снимать прилегающую территорию на камеры.

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Об этом говорится в расследовании Проекта.

Российские журналисты обнаружили, в частности, дачи, принадлежащие через оффшоры старым друзьям Путина.

Так, в городке Олива четыре государственные дачи принадлежат президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Отмечается, что дачи №6 и №8 на 57 га Путина стоят более 6 миллиардов рублей и до сих пор активно застраиваются. Летом 2019 года специально к визиту Путина здесь построили татами, до этого – ледовую арену и теннисный корт.

Целевое назначение дачи – санаторная деятельность.

По информации журналистов, дачу для Путина строила та же фирма, которая занимается застройками в Москве. В 2014 году этот подрядчик спонсировал акцию правительства по раздаче футболок: «Санкции? Не смешите мои искандеры» и «Тополь санкций не боится». Часть его имущества находится под арестом российского государственного банка ВТБ.

Один из особняков, который забрал Путин, начали строить еще при Януковиче. И среди местных жителей он получил название «дача Януковича».

В первые годы аннексии Крыма оккупанты хотели снести недостроенную дачу Януковича. Но решение суда отменили, а недострой выставили на торги.

В 2016 году здание выкупило питерское ООО «Шанс», принадлежащее банку «Россия» – друга Путина Юрия Ковальчука. В 2017 году дачу передали новообразованному питерскому ООО «Берег», директором которого является давний партнер совладельцев «России».

Из-за строительства дачи Путина оккупанты перекрыли летом 2019 года единственную дорогу до мыса Айа в Севастополе и запрещают возведение смотровых площадок рядом. Заблудившихся туристов разворачивают назад вооруженные люди без опознавательных знаков.