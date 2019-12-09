цей матеріал доступний українською

В российской Самаре власти оконфузились перед горожанами новогодним поздравлением (фото)

14:11, 09 декабря 2019
Русский міръ
633 0
Местные власти уже в курсе этого казуса и пообещали исправить ситуацию / Фото: соцсети

Читайте такжеРоссиянин забил насмерть свою подругу ради самоутверждения перед друзьями

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пост в соцсети местной жительницы.

Жительница Самары разместила на своей странице "Вконтакте" фото городской елки  с размещенным под ней плакатом "С Новым 2015 годом!". Правда рядом с ним был размещен точно такой же, но с надписью "С Новым 2020" годом".

Как сообщает агентство, местные власти уже в курсе этого казуса и пообещали исправить ситуацию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#елка