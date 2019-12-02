В Челябинске полицейский "выбивал" показания, искушая арестантов сексом и психотропами

Один из арестованных дал ему показания о причастности третьего лица к мошенничествам взамен на свидание с женщиной.

В Челябинске Российской Федерации будут судить бывшего полицейского, который получал показания, предлагая арестованным секс и психотропы.

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Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Подсудимый занимал должность старшего оперуполномоченного. В 2015 году он договорился с арестованным мужчиной о признании им вины в десяти эпизодах краж по уголовному делу, а взамен сбыл ему наркотики и психотропные вещества.

Другой арестованный дал ему показания о причастности третьего лица к мошенничествам взамен на свидание с женщиной. Для этого полицейский, находившийся в составе конвоя, предоставил арестанту свой служебный кабинет.

В результате в отношении оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном сбыте наркотических средств с использованием своего служебного положения и превышении должностных полномочий. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю девушку, вместо того, чтобы задержать ее за секс с парнем на пляже.