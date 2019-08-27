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В России трое полицейских изнасиловали 17-летнюю девушку вместо ареста за секс с парнем на пляже

15:46, 27 августа 2019
Русский міръ
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Двое фигурантов находились в Анапе в командировке / voenpro.ru

Об этом сообщается на сайте СК РФ. 

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По данным СК, полицейские ночью патрулировали пляж Витязево и нашли там пару, которая занималась сексом. Юношу они отпустили, а 17-летней девушке начали угрожать административной ответственностью, и предложили ей альтернативный вариант решения проблемы - заняться с ними сексом. Девушке пришлось согласиться на требования полиции.

После изнасилования, полицейские вернули девушку в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», где проходят сборы её команды по волейболу. Пострадавшая рассказала обо всем своему тренеру, который обратился в правоохранительные органы.

Против полицейских возбудили уголовное дело. Подозреваемых - уволили. Двое фигурантов находились в Анапе в командировке.

Как сообщал УНИАН, ранее в России трое полицейских изнасиловали молодую девушку прямо в служебной машине.

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Теги: #Россия#изнасилование