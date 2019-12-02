"Хочу ласки и котлет": на Красной площади задержали москвича, искавшего себе жену

Москвич вышел с плакатом на главную площадь столицы, отчаявшись найти жену в интернете.

В Москве сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который устроил одиночный пикет на Красной площади, чтобы найти себе жену.

Читайте такжеВ России подозреваемый в ритуальном убийстве сына считает себя "учеником Иисуса" (видео)

Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, москвич решился выйти с плакатом на главную площадь столицы, отчаявшись найти жену в интернете.

«Надоели пельмени и обнимать подушку, ищу жену, хочу ласки и котлет», - написал мужчина на баннере.

Задержанного отвезли в отделение полиции, на него составили протокол за нарушение правил пикетирования. Штраф по этой статье может достигать 20 тысяч рублей.

Как сообщал УНИАН, в Оренбурге Российской Федерации 28-летняя девушка, которая является профессиональным боксером, отправила своего любовника в нокаут, после чего скончалась в отделении полиции.