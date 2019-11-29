В России боксерша нокаутировала любовника и умерла в отделении полиции

В ходе ссоры девушка нокаутировала любовника, в результате чего он был госпитализирован.

В Оренбурге Российской Федерации 28-летняя девушка, которая является профессиональным боксером, отправила своего любовника в нокаут, после чего скончалась в отделении полиции.

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Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на источник в следственных органах.

Установлено, что в ходе ссоры девушка нокаутировала любовника, в результате чего он был госпитализирован. Во время семейного конфликта пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержали девушку. В отношении нее началась проверка на правонарушение по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Но в отделе полиции ей стало плохо, и девушка скончалась.

Точная причина смерти будет установлена позднее.