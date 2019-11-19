В Москве жестоко избили сотрудника ФСБ

У сотрудника российской спецслужбы – закрытая черепно-мозговая травма.

В центре Москвы неизвестные жестоко избили сотрудника ФСБ России.

Об этом сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на информированный источник.

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«В кафе на Пречистенской набережной возник конфликт, в ходе которого неизвестные избили капитана ЦСН ФСБ. Сейчас он госпитализирован в отделение нейрохирургии», – отметил собеседник.

По его информации, у офицера закрытая черепно-мозговая травма.

Пока неизвестны все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, 36-летний россиянин Тимур Хинчагов умер в реанимации после допроса в отделении полиции поселка Бор Ленинградской области РФ.