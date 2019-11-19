В Москве жестоко избили сотрудника ФСБ
11:28, 19 ноября 2019Русский міръ
578 0
У сотрудника российской спецслужбы – закрытая черепно-мозговая травма.
Пока неизвестны все обстоятельства инцидента / inforesist.org
В центре Москвы неизвестные жестоко избили сотрудника ФСБ России.
Об этом сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на информированный источник.
Читайте такжеРоссийский "Наполеон-убийца" совершил попытку самоубийства - СМИ
«В кафе на Пречистенской набережной возник конфликт, в ходе которого неизвестные избили капитана ЦСН ФСБ. Сейчас он госпитализирован в отделение нейрохирургии», – отметил собеседник.
По его информации, у офицера закрытая черепно-мозговая травма.
Пока неизвестны все обстоятельства инцидента.
Как сообщал УНИАН, 36-летний россиянин Тимур Хинчагов умер в реанимации после допроса в отделении полиции поселка Бор Ленинградской области РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter