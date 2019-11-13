В крымском "Артеке" умерла девочка-подросток из РФ

15-летнюю девочку обнаружили мертвой после ночного сна.

Российские силовики открыли уголовное дело из-за смерти 15-летней девушки в детском лагере «Артек» на территории оккупированного Крыма.

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О смерти ребенка сообщает «Крым.реалии». Так пресс-служба управления российского Следкома по Крыму и Севастополю сообщила о смерти в «Артеке» девочки из Махачкалы. Ее нашли мертвой после ночного сна.

Российский следком открыл уголовное дело, для выяснения причин смерти школьницы назначены экспертизы. Следователи также допросят воспитанников и сотрудников «Артека».

Отмечается, что это не первая смерть ребенка в "Артеке". Так, 11 октября из лагеря в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых из российского Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер.

Напомним, после аннексии Крыма оккупанты «национализировали» детский центр «Артек», а затем передали его имущество в собственность России.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество крымского «Артека».