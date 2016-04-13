Оболонский суд арестовал имущество "Артека" в Крыму

Соответствующее постановление суда от 6 апреля опубликовано в Едином госреестре судебных решений Украины.

Как сообщается, ходатайство о наложении ареста подал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины в АРК и Севастополе, передает Крым.Реалии.

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В обосновании ходатайства, в частности, указывается, что в производстве Главного управления Национальной полиции в АРК находится уголовное производство от 01.04.2015 года по подозрению в совершении уголовного преступления лица, имя которого не называется, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

В материалах дела сообщается, что подозреваемый в совершении преступления был назначен главой крымского правительства, подконтрольного Кремлю, после прекращения деятельности Совмина АРК 27 февраля 2014 года.

«31.03.2015 года на заседании незаконно образования органа – «Совета министров Республики Крым» принято решение о передаче из государственной собственности Республики Крым в собственность Российской Федерации закрепленного за государственным предприятием Украины «Международный детский центр «Артек» на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества», – говорится в решении Оболонского суда Киева.

«В связи с общественно-политической обстановкой, а именно временной оккупацией полуострова Крым, пока существует достаточно оснований считать, что в отношении имущества может быть совершено ряд противоправных действий, предотвращение этих противоправных действий является задачей ареста имущества», – говорится в документе.