В Крыму оккупационная власть хочет построить еще два СИЗО – правозащитник

Один из этих следственных изоляторов, скорее всего, появится в Симферополе.

Российские власти построит в аннексированном Крыму два новых следственных изолятора, чтобы в будущем увеличить количество задержанных.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, передает "Крым.Реалии".

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По его словам, СИЗО Симферополя было одним из худших по условиям содержания в Украине.

"Я так понимаю, один изолятор в городе точно построят, с двумя блоками на 1000 и на 500 мест. Я не знаю, что мотивирует российские власти, которые аннексировали Крым. Возможно, они пытаются установить побольше объектов своей системы исполнения наказаний, правосудия", - отметил он.

По его мнению, строительство новых СИЗО на полуострове - это угроза для тех, кто сейчас на свободе, но понимает, что "противостояние оккупационному режиму в Крыму может привести к потере свободы".

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи заявил, что оккупанты планируют увеличить населения Севастополя на 50% до 2030 года.