Экс-чиновник МинВОТ рассказал о планах оккупантов увеличить население Севастополя в два раза

Он отметил, что оккупанты планируют продолжать наращивать военный потенциал.

Оккупанты планируют увеличить население Севастополя на 50% до 2030 года.

Об этом заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, передает "Обозреватель".

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"Любая оккупационная власть, она просто вынуждена формировать лояльный блок населения. Если говорить о гражданах Украины, которые остались в Крыму, то, так или иначе, доверия к ним нет. Поэтому на ключевые посты и на любые другие, то что касается бонусных программ, когда поощряют переезжать в Крым специалистов в медицине, в образовании. Еще мы должны сказать здесь о военных, которые тоже должны быть трудоустроены. Это количество, которое приближается к 5-10% от всего населения. Но если говорить о Севастополе, то они рассчитывают увеличить количество населения города Севастополь на 50%. А это не просто демографический прогноз, это означает, что военный потенциал будет наращиваться", – заявил Куркчи.