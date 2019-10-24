В России ребенок провалился в люк (видео)
17:47, 24 октября 2019Русский міръ
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На кадрах видно, как ребенок идет по тротуару и встает на люк. В этот момент крышка переворачивается и он падает вниз.
О состоянии ребенка не сообщается / скриншот
В Татарстане маленький ребенок провалился в канализационный люк на улице.
Видеозапись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как ребенок идет по тротуару и встает на люк. В этот момент крышка переворачивается и он падает вниз. Мама ребенка быстро подбежала к люку, сняла крышку и при помощи прохожих вытащила ребенка.
О его состоянии не сообщается.
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