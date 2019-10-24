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В России ребенок провалился в люк (видео)

17:47, 24 октября 2019
Русский міръ
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О состоянии ребенка не сообщается / скриншот

Видеозапись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как ребенок идет по тротуару и встает на люк. В этот момент крышка переворачивается и он падает вниз. Мама ребенка быстро подбежала к люку, сняла крышку и при помощи прохожих вытащила ребенка.

О его состоянии не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в России девочка прыгнула с 3 этажа, спасаясь от изнасилования отчимом.

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Теги: #ребенок#Россия