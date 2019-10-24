В России девочка прыгнула с 3 этажа, спасаясь от изнасилования отчимом
14:43, 24 октября 2019Русский міръ
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Срок россиянин будет отбывать в колонии особого режима.
В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы / фото
В российском Ижевске мужчину засудили к 10 годам лишения свободы за попытку изнасилования и серию краж.
Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
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Как установили следователи, в декабре 2018 года он попытался изнасиловать несовершеннолетнюю падчерицу. Впрочем, девочка прыгнула с балкона третьего этажа. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы.
Кроме того, правоохранители доказали причастность злоумышленника к совершению нескольких краж имущества граждан и организаций.
Срок он будет отбывать в колонии особого режима.
Как сообщал УНИАН, в России житель Астраханской области вызвал «скорую помощь» для своей пожилой матери и пытался заставить бригаду медиков прибраться у него дома, размахивая топором.
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