Путина не поздравлял с днем рождения ни Трамп, ни Зеленский

По словам Пескова, поздравлений либо нет, либо они поступят позже».

В Кремль не поступали поздравления с днем рождения российского президента Владимира Путина (7 октября) от президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«До конца дня я не видел среди приветствий, поступивших каких-либо посланий от Трампа или Зеленского», – сказал он.

По словам Пескова, поздравлений либо нет, либо они поступят позже». При этом он добавил, что приветствие «по дипломатическим каналам могут поступать с задержкой».

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о повышении денежного содержания министров и чиновников высшего уровня.

Так, согласно подписанному 7 октября указу № 481 денежное вознаграждение президента РФ и главы правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» с 1 октября 2019 года увеличивается на 4,3%.

Подобным образом повышены зарплаты министров и вице-премьеров, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, главы ЦИК и прочих.