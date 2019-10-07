"Еле движется": отдых Путина попал на видео

В качестве сувенира из тайги Путин увез найденную шишку.

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

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Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении "РИА Новости". Ролик уже высмеяли в сети.

На кадрах видно, как глава Российской Федерации гуляет на природе и собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.

"Что-то еле движется дед Кабай", "Пожалуйста, не возвращайся с отдыха", "Двойник высокий", "Наш ботоксный фюрер пошел на охоту, с ним Шойгу пошел перепрыгнув забор, Вован, как бревно, провалился в болото, а Шойгу в реке утонул, как топор", "Они там обряд защиты от шамана проводили", - пишут в комментариях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

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